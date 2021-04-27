Російського консула в Одесі висилають з України. Фото:

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Консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі висилають з України.

Дипломат країни-агресора повинен покинути Україну до 30 квітня, оскільки його оголосили персоною нон ґрата. Про це 27 квітня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Напередодні Москва ухвалила рішення вислати з території РФ й оголосити «небажаною особою» співробітника посольства України в Москві. Від українського дипломата вимагають покинути територію Росії до 30 квітня.

Українське МЗС через це висловило протест. У відомстві відкидають, що представник України нібито займався несумісною з дипломатичним статусом діяльності. Такі дії Москви в Києві розглядають, як продовження «антиукраїнської кампанії та прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України».

Нагадаємо, українського дипломата оголосили персоною нон ґрата в МЗС РФ через нібито «недружні дії» — йому загрожують випровадженням із країни. Після цього в Міністерстві закордонних справ заявили, що готують дзеркальну відповідь на висилку дипломата з Росії.