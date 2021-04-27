Новые заморозки в Украине прогнозируют синоптики. Фото: Главком

https://racurs.ua/n153863-novye-zamorozki-v-ukraine-prognoziruut-sinoptiki.html

Ракурс

Погода в последнюю неделю перед Пасхой остается сложной — синоптики предупреждают о новых заморозках.

Ночью 28 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0−5° ниже нуля (II уровень опасности, «оранжевый»), информирует Укргидрометцентр.

В юго-восточной части прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0−5° мороза (I уровень опасности, «желтый»).

Ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0−5° ниже нуля (I уровень опасности, «желтый»).

В Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0−3° мороза (II уровень опасности, «оранжевый»).

Напомним, в конце апреля перед самой Пасхой погода поразила украинский своей непредсказуемостью — вместо тепла и цветов они дождались снега. В понедельник, 26 апреля, в Карпатах на горе Поп Иван была настоящая зима — пятиградусный мороз и снег.