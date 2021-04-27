Реестр подсанкционных лиц заработал в Украине. Фото: zmina.info

https://racurs.ua/n153864-reestr-podsankcionnyh-lic-zarabotal-v-ukraine.html

Ракурс

Реестр лиц, находящихся под санкциями в Украине, запустил Совет национальной безопасности Украины.

Веб-ресурс https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/ позволит проверить физическое и юридическое лицо на применение к ним санкций в Украине. На этом сайте можно увидеть фамилии граждан, вид санкционных ограничений, дату утверждения санкций и их срок, гражданство и занятость лица. Информации о полноценном запуске ресурса на сайте СНБО нет, но его создание именно данным органом подтвердила нотариальная палата Украины.

Отмечается, что этот ресурс должен значительно упростить работу нотариусов и банковских сотрудников, поскольку ранее для проверки человека на наличие санкций, необходимо было вручную проверять все указы президента. Также сайт позволит проверить своего контрагента, так как санкции влияют на выполнение юрлицами своих обязательств.

Сайт находится в свободном доступе и получить информацию может любой желающий. При этом, некоторая информация о лицах явно не должна находится в публичном доступе. Так, например, в реестре открыта информация о паспортных данных и идентификационных номерах некоторых лиц, указан их домашний адрес, чем могут воспользоваться мошенники.

По информации ресурса, всего на данный момент в Украине под санкциями находятся 3 тыс. 245 физических лиц и 1 тыс. 639 юридических лиц.

Напомним, 9 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против беглого президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников времен Януковича.