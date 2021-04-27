Зеленський. Фото: прес-служба

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Володимир Зеленський, президент України, пропонує долучити інші країни до мирних переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У такий спосіб вдасться скоріше завершити війну, вважає президент. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, таке «розширення» можна розглядати як розширення Нормандського формату або створення іншого, паралельного формату з іншими країнами. Також президент Зеленський виступив за оновлення мінського переговорного процесу.

Я вважаю, що «Мінськ» повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати «Мінськ». Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені, — зазначив він.

Зеленський додав, що наразі в межах мінського формату активно проходять переговори, зокрема, у робочих групах Тристоронньої контактної групи. Він заявив, що найближчим часом усі сторони мають наблизитися до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню.

Він зауважив, що спільні зусилля України, європейських країн та США стосовно Росії створили можливості для деескалації, але гарантувати, що російські війська не повернуться наразі не можна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна на Донбасі забрала життя ще одного українського військового. 27 квітня підірвався автомобіль з українськими солдатами. Унаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув український військовий, троє поранені.

Джерело: прес-служба Зеленського