Кейт Міддлтон. Фото: Daily Mail

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, стала законодавицею весільної моди після свого весілля з принцом Вільямом.

Саме після королівського весілля стали популярними мереживні сукні на урочистостях. Про це повідомляє Daily Mail.



Повідомляється, що зіркова стилістка Карен Вільямс пояснила, що популярність атласних весільних нарядів із мереживними рукавами шалено виросла після весілля 39-річної Кейт Міддлтон, яка з’явилася на весіллі у 2011 році в сукні Alexander McQueen вартістю 250 тис. фунтів стерлінгів.

Після цього образ монаршої персони надихнув багатьох зірок, чиї весілля пройшли в наступне десятиліття. Так, телезірка Кім Кардаш’ян вийшла заміж за репера Каньє Веста у 2014 році в схожій сукні модного будинку Givenchy. Сукня зірки була прикрашена мереживом і довгою фатою, а також підкреслювала форми Кардаш’ян силуетом русалка.

В аналогічному вбранні люксового бренду Valentino вартістю 55 тис. фунтів на своїй урочистості засвітилася й Нікі Хілтон. Британська актриса Роуз Леслі вийшла заміж за Кіта Харрінгтона у 2018 році в мереживній сукні зі шлейфом.

Також у список зірок, що наслідують Кейт Міддлтон, увійшли:

Жаклін Джосс;

Кейт Аптон;

Софі Тернер;

Ешлі Сімпсон;

Карлі Клосс.

Зазначається, що це не перша модна перемога герцогині. У квітні минулого року популярний в 1990-х бренд повернувся в моду саме завдяки їй. Підтвердженням повернення речей Ghost в модні тренди стала поява Міддлтон в одязі бренду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначали десяту річницю весілля. Спадкоємець британського престолу й Кейт Міддлтон одружилися 29 квітня 2011 року. ЗМІ Великобританії оприлюднили приголомшуючі фото за 2010−2021 роки, які демонструють любов між герцогом і герцогинею Кембриджськими.

Джерело: Daily Mail