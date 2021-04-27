Убивство в Києві. Фото: lastday.club

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Потрійне вбивство у Києві пояснив 16-річний хлопець, який підозрюється у вбивстві своєї родини.

Нелюд вбив батька, матір і восьмирічного брата в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Ревуцького на Позняках. Його спіймали на вулиці незабаром після втечі з квартири. Про це 27 квітня повідомили в Telegram-каналі «Департамент карного розшуку».

Столичними оперативниками проведено комплекс заходів, встановлено місцезнаходження та затримано 16-річного жителя Києва, який напередодні вбив батька, матір та свого 8-річного брата, — йдеться у повідомленні.

Зловмисник заявив, що його «перемкнуло» і він скоїв злочин. Після вбивства він не знав, що робити далі, а молодшому брату давав «останній шанс», проте він не виправився.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали 16-літнього юнака, який скоїв потрійне вбивство. З’ясувалось, що хлопець під час чергового конфлікту з батьками спочатку зарізав батька та матір, а потім так само вбив малолітнього брата. Після скоєного він ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, втік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.