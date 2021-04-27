Коронавірус, гроші суддям і спеціальне слідство — Рада працює з рання до смеркання, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n153871-koronavirus-groshi-suddyam-i-specialne-slidstvo-rada-pracuie-z-rannya-do-smerkannya.html

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Верховна Рада 27 квітня проводить відразу три засідання. Уранці нардепи провели поточне сесійне засідання, де продовжили розгляд кількох тисяч поправок до закону про передачі землі громадам.

По обіді парламент зібрали на два позачергових засідання.

Перше скликали на вимоги опозиції, зокрема, фракції «Європейської солідарності». Рада планує розглянути проект постанови щодо коронавірусу. Опозиція вимагає вжити «невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади» щодо поширення СОVID-19.

Уранці профільний комітет Ради ухвалив не рекомендувати парламенту підтримати ініціативу «ЄС».

Під час наступного позачергового, яке почнеться одразу після закінчення першого, розглянуть більше 10 питань порядку денного. Серед іншого: проект закону про зміни до держбюджету-2021 щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами.

Крім того, нардепи в першому читанні розглянуть закон про зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування.