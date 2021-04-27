COVID-постанову опозиції торпедував профільний комітет Ради

https://racurs.ua/ua/n153849-covid-postanovu-opozyciyi-torpeduvav-profilnyy-komitet-rady.html

Ракурс

У Верховній Раді 27 квітня розглядатимуть постанову опозиції щодо ситуації з коронавірусом в Україні. Утім, уранці Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував нардепам відхилити проект постанови № 5299.

Цей документ парламент має розглянути під час першого позачергового засідання о 16.00, повідомляє прес-служба Ради. Постанова, яку подали нардепи з «Європейської солідарності», пропонувала вжити «невідкладні заходи, спрямовані на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19» і забезпечити «неухильне виконання рішень Верховної Ради, прийнятих у цій сфері».

У постанові, зокрема, пропонувалося визнати неналежним та незадовільним стан виконання попередньої постанови Ради про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби, а відповідальність за зрив масової вакцинації населення покласти на Кабмін і Міністерство охорони здоров’я України.

Рада має намір звернутися до президента України із пропозицією невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони з цього приводу. В парламенті також хочуть дати доручення уряду щодо забезпечення протидії поширенню COVID-19.

На засідання комітету прийшов міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він запевнив, що запізнення з прибуттям законтрактованих раніше COVID-вакцин сталося не з вини уряду.

За його словами в Україну мало б надійти більше 4 млн доз вакцин (без урахування ініціативи «Ковакс»).

Комітет вирішив рекомендувати Раді відхилити проект постанови № 5299 і підтримали пропозицію викликати в парламент на найближчу годину запитань для уряду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Ракурс» повідомляв, що 27 квітня Рада двічі збереться на позачергові засідання.