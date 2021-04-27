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Рожевий Місяць освітив небо у ніч із 26 на 27 квітня і мешканці різних країн світу спостерігали це унікальне природне явище, відоме як Суперповня.
Сходження Рожевого Супермісяця показали в мережі, фото:Reuters
Рожевий Супермісяць зійшов над Землею — в мережі показали неймовірні фото унікального явищаhttps://racurs.ua/ua/n153848-rojevyy-supermisyac-ziyshov-nad-zemleu-v-mereji-pokazaly-neymovirni-foto-unikalnogo-yavyscha.htmlРакурс
Рожевий Місяць освітив небо у ніч із 26 на 27 квітня і мешканці різних країн світу спостерігали це унікальне природне явище, відоме як Суперповня.
Цієї ночі Місяць був на 30% яскравішим за типову повню і здався на 14% більшим.
Суперповнею повний Місяць називають тоді, коли цей природний супутник знаходиться на найнижчій до Землі орбіті. А «рожевою» суперповню назвали на честь одного з весняних первоцвітів — флокса, який має насичений рожевий колір.
Тому насправді Місяць не набув рожевого кольору, а мав теплий золотистий відтінок.
Це перша з трьох Суперповень, які цього року відбудуться поспіль у квітні, травні та червні. ЗМІ, фотографи та звичайні користувачі соцмереж зі всього світу діляться кадрами незвичного і красивого явища.
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