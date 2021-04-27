Восхождение Розовой Суперлуны показали в сети

https://racurs.ua/n153848-rozovaya-superluna-vzoshla-nad-zemley-v-seti-pokazali-neveroyatnye-foto-unikalnogo-yavleniya.html

Ракурс

Розовая Луна осветила небо в ночь с 26 на 27 апреля и жители разных стран мира наблюдали это уникальное природное явление, известное как Суперлуние.



Этой ночью Луна была на 30% ярче типичную полнолуния и казалась на 14% больше.



Суперлунием полнолуние называют тогда, когда этот естественный спутник находится на самой низкой к Земле орбите. А «розовым» суперлуние назвали в честь одного из весенних первоцветов — флокса, который имеет насыщенный розовый цвет.



Поэтому на самом деле Луна не приобретала розовый цвет, а имела теплый золотистый оттенок.



Это первое из трех Суперлуний, которые в этом году пройдут подряд в апреле, мае и июне.



СМИ, фотографы и обычные пользователи соцсетей со всего мира делятся кадрами необычного и красивого явления.



