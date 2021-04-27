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Ракурс
Восхождение Розовой Суперлуны показали в сети

Розовая Суперлуна взошла над Землей — в сети показали невероятные фото уникального явления

27 апр 2021, 12:16
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Розовая Луна осветила небо в ночь с 26 на 27 апреля и жители разных стран мира наблюдали это уникальное природное явление, известное как Суперлуние.

Этой ночью Луна была на 30% ярче типичную полнолуния и казалась на 14% больше.

Суперлунием полнолуние называют тогда, когда этот естественный спутник находится на самой низкой к Земле орбите. А «розовым» суперлуние назвали в честь одного из весенних первоцветов — флокса, который имеет насыщенный розовый цвет.

Поэтому на самом деле Луна не приобретала розовый цвет, а имела теплый золотистый оттенок.

Это первое из трех Суперлуний, которые в этом году пройдут подряд в апреле, мае и июне.

СМИ, фотографы и обычные пользователи соцсетей со всего мира делятся кадрами необычного и красивого явления.

фото: Reuters

фото: Reuters

фото: Reuters

фото: Reuters

фото: Reuters

фото: Reuters



Источник: Ракурс


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