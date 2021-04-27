Творожный кулич на Пасху — три праздничных рецепта

Пасха. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n153847-tvorojnyy-kulich-na-pashu-tri-prazdnichnyh-recepta.html

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Пасха 2021 уже приближается, и хозяйки готовятся к празднованию одного из самых больших христианских праздников. Традиционную пасхальную выпечку можно приготовить не только используя традиционные муку и дрожжи, а и приготовив ее из творога.

Творожная пасха — популярное блюдо в форме усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень. Часто ее изготавливают в специальной посуде — пасочнице. Для приготовления этого блюда используют творог, а также своему вкусу добавляют изюм, цукаты или шоколад.

Творожная пасха в духовке

Творог — 400 г.

Куриные яйца — 8 шт.

Сливочное масло — 70 г.

Сахар — 100 г.

Ванилин — 2 ч. л.

Изюм — 100 г.

Духовку включить разогреваться до 180 градусов. Сливочное масло заранее достать из холодильника и дать ему согреться при комнатной температуре. Творог растереть через сито, добавить сахар и ванилин. Сливочное масло растопить на водяной бане и добавить в творожную массу. Яйца отдельно взбить блендером и вмешать к другим ингредиентам. Последними добавить изюм или цукаты. Переложить в форму для запекания и поставить в духовку. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов.

Творожная пасха с цукатами без выпечки

Творог — 1 кг.

Масло сливочное — 200 г.

Сахар — 150 г.

Яйца — 3 шт.

Ванилин — 2 ч. л.

Сливки — 400 мл.

Цукаты — 1 ст. л.

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. Творог измельчить миксером. В небольшой кастрюле взбить яйца с сахаром, добавить сливки и ванилин. Поставить смесь на огонь и довести до кипения. Варить в течение пяти минут после закипания и снять с огня.

Творог перемешать с размягченным маслом, затем добавить сливочную массу с яйцами и снова перемешать. Добавить цукаты, перемешать. Пасочницу выстелить марлей в три слоя, оставить длинные края. Залить тесто в форму, и завернуть края марли. Поставить сверху на каждую пасху груз и оставить в холодильнике на 12 часов. После этого кулич можно подавать к столу.

Шоколадная творожная пасха

Творог — 1 кг

Желтки — 2 шт.

Сливочное масло — 200 г.

Сахар — 200−250 г.

Сметана — 150 г.

Шоколад — 50 г.

Изюм — 50 г.

Ванилин — 2 ч. л.

Творог протереть через сито. Размягченное сливочное масло растереть с сахаром до однородности, смешать с творогом. К массе добавить ванилин, яичные желтки и щепотку соли. Понемногу добавлять сметану, тщательно вымешивая тесто. Изюм залить кипятком на 10 минут и перемешать с творогом. Шоколад быстро натереть на терке и сразу перемешать с тестом. Форму для пасхи выстелить марлей и выложить тесто. Защипать все края и поставить сверху груз. Оставить в холодильнике на два дня.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Пасху можно приготовить традиционный итальянский паннетоне. Панеттоне — сладкая итальянская пасха с цукатами и сухофруктами, которую традиционно пекут не только на Пасху, но и на Рождество. Этот традиционный десерт готовят в Италии со времен Древнего Рима.



Источник: УНИАН