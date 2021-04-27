В Черное море зайдет военный корабль США. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n153846-v-chernoe-more-zaydet-voennyy-korabl-ssha.html

Ракурс

США направили в Черное море патрульный катер USCG Cutter Hamilton.

Катер отправляется в Черное море после учений с эсминцем USS Roosvelt в Эгейском море. Об этом сообщают в пресс-службе береговой охраны США.

USCG Cutter Hamilton будет работать с союзниками США по НАТО и партнерами в Черноморском регионе. Конкретных задач катера в Черном море не назвали.

Катера береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и изначально были предназначены для борьбы с подлодками. Они способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские. Обычно используются в составе авианосных групп.

Напомним, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — «Александр Отраковский» и «Кондопога».

Источник: United States Coast Guard Atlantic Area