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Ракурс
В Черное море зайдет военный корабль США. Фото: Википедия

В Черное море зайдет военный корабль США

27 апр 2021, 12:08
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США направили в Черное море патрульный катер USCG Cutter Hamilton.

Катер отправляется в Черное море после учений с эсминцем USS Roosvelt в Эгейском море. Об этом сообщают в пресс-службе береговой охраны США.

USCG Cutter Hamilton будет работать с союзниками США по НАТО и партнерами в Черноморском регионе. Конкретных задач катера в Черном море не назвали.

Катера береговой охраны класса Hamilton были спроектированы во времена холодной войны и изначально были предназначены для борьбы с подлодками. Они способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские. Обычно используются в составе авианосных групп.


Напомним, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ — «Александр Отраковский» и «Кондопога».

Источник: United States Coast Guard Atlantic Area

Источник: Ракурс


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