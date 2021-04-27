Судно «Академик Черский» строит Nord Stream 2. Фото:

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Российское судно «Академик Черский» начало укладку газопровода «Северный поток-2».

Это уже второе трубоукладочное судно, которое будет строить газопровод. Ранее трубы укладывать в водах Дании начала баржа «Фортуна». Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями, убеждают в проектной компании Nord Stream 2 AG, передает «Интерфакс».

Отмечается, что россиянам оставалось заключить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Ранее «академик Черский» несколько раз приближался к месту строительства трубопровода, однако затем уходил в российские воды.

Как известно, судно «Академик Черский» было заложено в 2007 году на верфи в Китае, а был достроен его в Сингапуре. Проект разработан норвежской компанией Vik-Sandvik. Первоначальное название судна — Jascon-18. В 2015 году судно купил «Газпром» за 1 млрд долл. и переименовал.

Напомним, в правительстве Германии заявили, что реализация проекта «Северный поток-2» будет зависеть от действий России на Донбассе и у границ Украины.

Источник: «Интерфакс»