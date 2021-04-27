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Судно «Академік Черський» будує Nord Stream 2. Фото:

Судно «Академік Черський» до добудови Nord Stream 2 залучила Росія (ФОТО)

27 кві 2021, 11:54
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Російське судно «Академік Черський» почало укладку газогону «Північний потоку-2».

Це вже друге трубоукладальне судно, яке будуватиме газопровід. Раніше труби укладати у водах Данії почала баржа «Фортуна». Всі роботи проводяться відповідно до отриманих дозволів, переконують у проектній компанії Nord Stream 2 AG, передає «Інтерфакс».

Зазначається, що росіянам залишалося укласти близько 121 км (5%) від загальної протяжності газопроводу.

Судно «Академік Черський» будує Nord Stream 2. Фото: РІА Новини

Раніше «Академік Черський» кілька разів наближався до місця будівництва трубопроводу, проте потім йшов в російські води.

Як відомо, судно «Академік Черський» було закладене у 2007 році на верфі в Китаї, а добудовали його в Сінгапурі. Проект розроблений норвезькою компанією Vik-Sandvik. Первісна назва судна-Jascon-18. У 2015 році судно купив «Газпром» за 1 млрд дол. та перейменовав.


Нагадаємо, в уряді Німеччини заявили, що реалізація проекту «Північний потік-2» залежатиме від дій Росії на Донбасі та біля кордонів України.

Джерело: «Інтерфакс»

Джерело: Ракурс


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