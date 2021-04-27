Прийом стоматолога. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153844-odesyt-pryklav-do-skroni-stomatologa-pistolet-bo-yogo-donka-rozplakalasya-na-pryyomi-foto.html

Ракурс

Розлючений батько приклав пістолета до скроні стоматолога через те, що його донька розплакалася на прийомі лікаря в Одесі.

Правоохоронці затримали батька-розбишаку та вилучили в нього зброю. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що інцидент трапився в місцевій стоматологічній поліклініці. Чоловік привів свою п’ятирічну доньку на прийом до лікаря. Під час прийому дитина заплакала, через що батько не на жарт розлютився. Він почав сваритися із медпрацівниками, діставши в розпал скандалу стартовий пістолет. Чоловік приклав його до скроні одного з працівників та пригрозив розправою.





Наразі горе-батьку слідчі оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тепер чоловіку, що брязкав зброєю, загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві дівчина влаштувала фотосесію з пістолетом, бажаючи похизуватися в соціальних мережах. Фотосесія мало не завершилася трагедією — пістолет виявився зарядженим та вистрілив у повітря. Відео свого невдалого позування дівчина виклала на своїй сторінці в соцмережі, де має понад 60 тис. підписників.

Джерело: прес-служба поліції в Одеській області