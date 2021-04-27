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Прийом стоматолога. Фото: IStock

Одесит приклав до скроні стоматолога пістолет, бо його донька розплакалася на прийомі (ФОТО)

27 кві 2021, 11:44
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Розлючений батько приклав пістолета до скроні стоматолога через те, що його донька розплакалася на прийомі лікаря в Одесі.

Правоохоронці затримали батька-розбишаку та вилучили в нього зброю. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що інцидент трапився в місцевій стоматологічній поліклініці. Чоловік привів свою п’ятирічну доньку на прийом до лікаря. Під час прийому дитина заплакала, через що батько не на жарт розлютився. Він почав сваритися із медпрацівниками, діставши в розпал скандалу стартовий пістолет. Чоловік приклав його до скроні одного з працівників та пригрозив розправою.

Пістолет. Фото: прес-служба поліції

Наразі горе-батьку слідчі оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тепер чоловіку, що брязкав зброєю, загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві дівчина влаштувала фотосесію з пістолетом, бажаючи похизуватися в соціальних мережах. Фотосесія мало не завершилася трагедією — пістолет виявився зарядженим та вистрілив у повітря. Відео свого невдалого позування дівчина виклала на своїй сторінці в соцмережі, де має понад 60 тис. підписників.

Джерело: прес-служба поліції в Одеській області


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