Дід Мороз. Фото: Istock

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Ракурс

«Дід Мороз» влаштував стрілянину у центрі Львова. П’яний турист в шапці казкового героя зробив кілька пострілів з травматичного пістолета.



Інцидент стався в новорічну ніч в центрі міста. Про це розповіли в прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Повідомляється, що правоохоронці близько 1.30 ночі при виході з магазину на проспекті Шевченка у Львові почули постріли, після чого поспішили на їх звук. Виявилося, що чоловік, який приїхав з іншої області, вирішив постріляти зі свого пістолета Форт-17Р.





Він був вдягнений у новорічну шапку казкового Діда Мороза та розгулював зі зброєю в руках по центральній частині міста. У поліції повідомляють, що чоловік поводився вкрай агресивно та перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Стрілка затримали, на місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції. Як виявилося, 37-річний Дід Мороз окрім травматичного пістолета мав з собою два магазини, в яких знаходилося 16 патронів, а також, ще шість у стволі пістолета і патрон у патроннику.

У відділенні на чоловіка склали протокол за ст. 174 (Стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в невідведених для цього місцях). Зброю вилучили до рішення суду.





Тепер новорічному стрілку загрожує накладення штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, і бойових припасів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стрілянина в Маріуполі сталася 17 серпня. Влаштував її «Дід Мороз» — невідомий чоловік, на голові котрого була шапка Діда Мороза, а на обличчі — штучна біла борода. За інформацією правоохоронців, «Дід Мороз» здійснив п’ять пострілів у бік 58-річного маріупольця, після чого втік. Подія сталася на території комбінату у Кальміуському районі міста.