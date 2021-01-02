Дед Мороз. Фото: Istock

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Ракурс

«Дед Мороз» устроил стрельбу в центре Львова. Пьяный турист в шапке сказочного героя сделал несколько выстрелов из травматического пистолета.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в центре города. Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.



Сообщается, что правоохранители около 1.30 ночи при выходе из магазина на проспекте Шевченко во Львове услышали выстрелы, после чего поспешили на их звук. Оказалось, что мужчина, который приехал из другой области, решил пострелять из своего пистолета Форт-17Р.

Он был одет в новогоднюю шапку сказочного Деда Мороза и разгуливал с оружием в руках по центральной части города. В полиции сообщают, что мужчина вел себя крайне агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения.



Стрелка задержали, на место инцидента вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции. Как оказалось, 37-летний Дед Мороз кроме травматического пистолета имел с собой два магазина, в которых находились 16 патронов, а также еще шесть в стволе пистолета и патрон в патроннике.

В отделении на мужчину составили протокол по ст. 174 (Стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и ​​в не отведенных для этого местах). Оружие изъяли до решения суда.

Теперь новогоднему стрелку грозит штраф на сумму от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и боевых припасов.

Напомним, ранее мы сообщали, что стрельба в Мариуполе произошла 17 августа. Устроил ее «Дед Мороз» — неизвестный мужчина, на голове которого была шапка Деда Мороза, а на лице — искусственная белая борода. По информации правоохранителей, «Дед Мороз» совершил пять выстрелов в сторону 58-летнего мариупольца, после чего скрылся. ЧП произошло на территории комбината в Кальмиусском районе города.