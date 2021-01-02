Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148544-kolichestvo-bolnyh-koronavirusom-rezko-umenshilos-v-kieve-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 293 человек, в том числе у 17 детей и 12 медиков. Всего подтверждено 112 тыс. 649 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 70 тыс. 654 активных больных.

За сутки умерли семь пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 1 тыс. 942 киевлянина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;

пять девочек от 12 до 16 лет и 12 мальчиков от восьми дней до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 34 пациента, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 71;

Днепровском районе — 54;

Печерском районе — 36.

Выздоровели за минувшие сутки 142 человека. Всего коронавирус преодолели 40 тыс. 53 жителя Киева.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине пока циркулируют пять штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Результаты генетического анализа свидетельствуют, что циркулирующие в Украине коронавирусы принадлежат к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая.