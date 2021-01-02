Коронавірус у Києві. Фото: Istock

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 293 осіб, у тому числі у 17 дітей та 12 медиків. Всього підтверджено 112 тис. 649 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 70 тис. 654 активних хворих.

За добу померли сім пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 1 тис. 942 киянина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

160 жінок віком від 18 до 88 років;

116 чоловіків віком від 20 до 83 рокiв;

п’ятеро дівчаток від 12 до 16 років та 12 хлопчиків від восьми днів до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 34 пацієнти, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 71;

Дніпровському районі — 54;

Печерському районі — 36.

Одужали за минулу добу 142 людини. Всього коронавірус подолали 40 тис. 53 мешканці Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні наразі циркулюють п’ять штамів коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Результати генетичного аналізу свідчать, що циркулюючі в Україні коронавіруси належать до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю.