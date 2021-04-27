Біткоїн і квоти — Маск заробляє не на продажі Tesla. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n153843-bitkoyin-i-kvoty-mask-zaroblyaie-ne-na-prodaji-tesla.html

Ракурс

Tesla, компанія-виробник електромобілів, завершила перший квартал 2021 року з рекордним прибутком.

Чистий прибуток компанії в січні-березні склав 438 млн дол. у порівнянні з 16 млн дол. за аналогічний період 2020 року, повідомили у Tesla.

У минулому кварталі Tesla продала квоти на викиди іншим автовиробникам на рекордну суму — 518 млн дол., що на 46% перевищило продаж за той же період попереднього року. Без продажу квот Tesla завершила б квартал зі збитком.

У першому кварталі компанія також заробила 101 млн дол. на продажі біткоїнів. Квартальний виторг Tesla підскочив на 74% до 10,39 млрд дол. у порівнянні з 5,99 млрд дол. за той же період роком раніше, коли автовиробник був змушений закрити завод у Китаї через пандемію.

У повідомленні Tesla йдеться про істотне зростання продажів електрокарів. На початку квітня Tesla повідомляла, що в січні-березні відвантажила покупцям 184,8 тис. електрокарів.

Вартість машин Tesla в першому кварталі збільшилася на 13% у порівнянні з тим же періодом роком раніше. Tesla планує з часом добитися середньорічних темпів реалізації електромобілів на 50%.

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск за день втратив п’ять млрд дол. після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію про аварію з Tesla, в якій загинули двоє людей. Тепер статки Маска становлять 74 млрд дол.

Джерело: Tesla