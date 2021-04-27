Вихід з локдауна у Києві — Кличко повідомив дату

https://racurs.ua/ua/n153842-vyhid-z-lokdauna-u-kyievi-klychko-povidomyv-datu.html

Ракурс

Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Києві не буде погіршуватися, влада столиці не виключає послаблення суворих обмежень, які місто запровадило до 30 квітня.

У середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій Києва, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Вони ухвалять рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію.

Кличко переконує, що локдаун у Києві дав позитивні результати. Кількість нових випадків захворювання почала знижуватися.

Але розслаблятися зарано! Є чимало ризиків. Особливо, зважаючи на те, що попереду Великодні свята. І в нас досі багато смертельних випадків від коронавірусу та тяжких хворих, — написав мер у своїх соцмережах.



«Ракурс» повідомляв, що наразі в «червоній» зоні карантинних обмежень перебувають десять областей, дев’ять — у «помаранчевій», і в шести встановлений «жовтий» рівень. Очільник МОЗ Максим Степанов переконував, що наступним регіоном, який переведуть із «червоної» в «жовту» зону, стане Київ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває в Україні, водночас у дев’яти регіонах за 25 квітня не зробили жодного щеплення. Загалом за день в Україні зробили 1 тис. 114 щеплень.