Степанов. Фото: Газета День

https://racurs.ua/ua/n153832-tretya-covid-hvylya-zakinchuietsya-kyyiv-vyhodyt-iz-chervonoyi-zony-stepanov.html

Ракурс

Коронавірус в Україні починає йти на спад після потужного спалаху інфекції. Наразі країна поступово виходить із третьої хвилі епідемії.

Рівень захворюваності на коронавірус пішов на спад у всіх областях. Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, наразі вже можна констатувати, що Україна розпочала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби — про це свідчать основні показники та маркери.

У порівнянні з минулим тиждень кількість хворих зменшилася на 15 тис. у порівнянні з позаминулим тиждень. Також зменшилась і кількість госпіталізацій. Ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі, — заявив Степанов.

Він додав, що рівень госпіталізації та завантаженості ліжок із киснем перевищено лише в одній області — Донецькій (69%). Решта областей демонструють тенденцію до зниження цих показників.

Наразі в «червоній» зоні карантинних обмежень перебувають десять областей, дев’ять — у «помаранчевій», і в шести встановлений «жовтий» рівень. Наступним регіоном, який переведуть із «червоної» в «жовту» зону, стане місто Київ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває в Україні, водночас у дев’яти регіонах за 25 квітня не зробили жодного щеплення. Загалом за день в Україні зробили 1 тис. 114 щеплень.