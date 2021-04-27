Степанов. Фото: Газета День

https://racurs.ua/n153832-tretya-covid-volna-zakanchivaetsya-kiev-vyhodit-iz-krasnoy-zony-stepanov.html

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Коронавирус в Украине начинает идти на спад после мощной вспышки инфекции. Сейчас страна постепенно выходит из третьей волны эпидемии.

Уровень заболеваемости коронавирусом упал во всех областях. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, сейчас уже можно констатировать, что Украина начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни — об этом свидетельствуют основные показатели и маркеры.

По сравнению с прошлой неделей количество больных уменьшилось на 15 тыс. по сравнению с позапрошлой неделей. Также уменьшилось и количество госпитализаций. Эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны, — заявил Степанов.

Он добавил, что уровень госпитализаций и загруженности коек с кислородом превышен только в одной области — Донецкой (69%). Остальные области демонстрируют тенденцию к снижению этих показателей.

В настоящее время в «красной» зоне карантина находятся десять областей, девять — в «оранжевой», и в шести установлен «желтый» уровень. Следующим регионом, который переведут из «красной» в «желтую» зону, станет город Киев.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине, одновременно в девяти регионах за 25 апреля не сделали ни одной прививки. Всего за день в Украине сделали 1 тыс. 114 прививок.