Поддельные справки, несуществующие выступления и крылатые цитаты — как Кива становился кандидатом наук, скриншот видео

https://racurs.ua/n153831-poddelnye-spravki-nesuschestvuuschie-vystupleniya-i-krylatye-citaty-kak-kiva-stanovilsya.html

Ракурс

Нардеп Илья Кива подделал справки в диссертации, солгал об участии в научных конференциях. Журналисты установили, что Кива в тексте научной работы ссылается на участие в научных конференциях Межрегиональной академии управления персоналом в 2018—2019 годах, но такие выступления отсутствуют.

BIHUS info опубликовал расследование о научной деятельности Кивы. Даниил Мокрик, с которым у Кивы ранее произошел конфликт, прочитал все его научные работы и 245 страниц его диссертации. Мокрик узнал, что Кива, вероятно, сфальсифицировал необходимые для защиты диссертации выступления на научных конференциях.

В сборниках, в которых, согласно информации в диссертации Киви, эти выступления должны быть опубликованы, их нет — осутствуют даже указанные в диссертации страницы, на которых тексты этих выступлений должны были бы быть.

Доктор наук Оксана Пархоменко, которая была координатором конференций, на которых якобы выступал Кива заявил, что не помнит, чтобы Кива в них участвовал.

Англоязычную статью Ильи Киви, вероятно, перевели с помощью автоматического переводчика и не отредактировали. BIHUS info приводит и несколько цитат из диссертации. Вот они:

Украине нужно выборочно и концептуально имплементировать основы трактатов консолидированного общественно-полицейского взаимодействия; Де факто, Украина должна определить ценз демократически гуманного государственного устройства для стимуляции и рекультивации властно-идейных подходов общественно-правоохранительного взаимодействия; По нашему мнению, благодаря научному вкладу Ю. Габермаса в развитие теории гражданского общества в конце прошлого века, такая теория начала приобретать четко очерченную дискурсивную интерпретацию.

Научные оппоненты нардепа отказались говорить с журналистами.

Кроме того, одна из справок о том, что научные идеи Киви будут применяться на практике, является поддельной — под ней была фальшивый подпись, а еще об одной, которая якобы была выдана в Офисе генпрокурора, Ирина Венедиктова заявила, что документ является личной позицией человека, его подписавшим.

Напомним, что на защиту диссертации Кивы часть журналистов не пропустили, а сам нардеп резко и нецензурно выражался после окончания процедуры в адрес СМИ.

Источник: BIHUS info