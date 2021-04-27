Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: СіД

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Энтони Блинкен, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, готовится посетить Украину с рабочим визитом.

Белый дом намерен отправить Блинкена в Украину в мае. В Вашингтоне уже готовят визит своего топ-чиновника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины.

Отмечается, что визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу президента США Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленскоим во время пребывания американского лидера в Европе летом. Также отмечается, что подготовка визита Блинкена в Украину сигнализирует о том, что США поддерживают украинское государство и ценят его как союзника.

Напомним, в апреле государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил неизменную поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на празднование 30-й годовщины Независимости Украины в августе 2021 года.

Источник: CNN