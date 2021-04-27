Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: СіД

https://racurs.ua/ua/n153830-derjsekretar-ssha-blinken-vidvidaie-ukrayinu-cnn.html

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Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки, готується відвідати Україну з робочим візитом.

Білий дім має намір відправити Блінкена в Україну у травні. У Вашингтоні вже готують візит свого топ-чиновника. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в керівництві України.

Зазначається, що візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч президента США Байдена з президентом України Володимиром Зеленськоим під час перебування американського лідера в Європі влітку. Також наголошується, що підготовка візиту Блінкена в Україну сигналізує про те, що США підтримують українську державу і цінують її як союзника.

Нагадаємо, у квітні державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запросив президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на святкування 30-ї річниці Незалежності України в серпні 2021 року.

Джерело: CNN