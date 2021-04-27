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Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

Понад 400 смертей від COVID-19 зафіксували за добу в Україні (ІНФОГРАФІКА)

27 кві 2021, 08:54
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Коронавірус в Україні продовжує вражати людей — за 26 квітня виявили 7 тис. 915 нових випадків коронавірусної хвороби.

Серед нових хворих — 336 дітей та 202 медпрацівники. Вчора до лікарень потрапили 1 тис. 650 хворих, а 432 українці померли. Подолати хворобу зуміла 17 тис. 391 особа. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 2 млн 38 тис. 248 осіб, а одужати вже змогли 1 млн 596 тис. 829 осіб. Кількість летальних випадків вже склала 42 тис. 950.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 869, Полтавській — 651, Донецькій — 588 та Одеській — 580 областях.

Степанов відзначив, що 11 тис. 100 осіб отримали щеплення проти COVID-19 за добу. Загалом із початку вакцинальної компанії було щеплено 539 тис. 126 осіб.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ — 869 випадків/ 1 тис. 79 щеплень;
  • Вінницька область — 134 випадки/ 346 щеплень;
  • Волинська область — 239 випадків/ 332 щеплення;
  • Дніпропетровська область — 444 випадки/ 1 тис. 374 щеплення;
  • Донецька область — 588 випадків/ 398 щеплень;
  • Житомирська область — 75 випадків/ 342 щеплення;
  • Закарпатська — 102 випадки/ 267 щеплень;
  • Запорізька область — 552 випадки/ 660 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 70 випадків/ 172 щеплення;
  • Київська область — 390 випадків/ 546 щеплень;
  • Кіровоградська область — 178 випадків/ 183 щеплення;
  • Луганська область — 251 випадок/ 108 щеплень;
  • Львівська область — 353 випадки/ 670 щеплень;
  • Миколаївська область — 314 випадків/ 479 щеплень;
  • Одеська область — 580 випадків/ 679 щеплень;
  • Полтавська область — 651 випадок/ 507 щеплень;
  • Рівненська область — 452 випадки/ 190 щеплень;
  • Сумська область — 155 випадків/ 335 щеплень;
  • Тернопільська область — 201 випадок/ 383 щеплення;
  • Харківська область — 445 випадків/ 546 щеплень;
  • Херсонська область — 27 випадків/ 110 щеплень;
  • Хмельницька область — 195 випадків/ 507 щеплень;
  • Черкаська область — 465 випадків/ 443 щеплення;
  • Чернівецька область — 108 випадків/ 241 щеплення;
  • Чернігівська область — 77 випадків/ 203 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 26 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 495 тис. 569 осіб.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я 26 квітня оновило карантинні зони. У «червоній» зоні залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Джерело: Ракурс


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