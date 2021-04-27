Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

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Коронавирус в Украине продолжает поражать людей — за 26 апреля обнаружили 7 тыс. 915 новых случаев коронавирусной болезни.

Среди новых больных —336 детей и 202 медработника. Вчера в больницы попали 1 тыс. 650 больных, а 432 украинца умерли. Преодолеть болезнь сумел 17 тыс. 391 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В целом за время пандемии в Украине заболели 2 млн 38 тыс. 248 человек, а выздороветь уже смогли 1 млн 596 тыс. 829 человек. Количество летальных исходов уже составило 42 тыс. 950.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве — 869, Полтавской — 651, Донецкой — 588 и Одесской — 580 областях.

Степанов отметил, что 11 тыс. 100 человек получили прививки против COVID-19 за сутки. Всего с начала вакцинальной компании было привито 539 тыс. 126 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев — 869 случаев / 1 тыс. 79 прививок;

Винницкая область — 134 случая / 346 прививок;

Волынская область — 239 случаев/ 332 прививки;

Днепропетровская область — 444 случая / 1 тыс. 374 прививки;

Донецкая область — 588 случаев / 398 прививок;

Житомирская область — 75 случаев / 342 прививки;

Закарпатская — 102 случая / 267 прививок;

Запорожская область — 552 случая / 660 прививок;

Ивано-Франковская область — 70 случаев/ 172 прививки;

Киевская область — 390 случаев / 546 прививок;

Кировоградская область — 178 случаев/ 183 прививки;

Луганская область — 251 случай / 108 прививок;

Львовская область — 353 случая / 670 прививок;

Николаевская область — 314 случаев / 479 прививок;

Одесская область — 580 случаев / 679 прививок;

Полтавская область — 651 случай / 507 прививок;

Ровенская область — 452 случая / 190 прививок;

Сумская область — 155 случаев / 335 прививок;

Тернопольская область — 201 случай/ 383 прививки;

Харьковская область — 445 случаев / 546 прививок;

Херсонская область — 27 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область — 195 случаев / 507 прививок;

Черкасская область —465 случаев/ 443 прививки;

Черновицкая область — 108 случаев/ 241 прививка;

Черниговская область — 77 случаев / 203 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 26 апреля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 тыс. 569 человек.

Напомним, Министерство Здравоохранения 26 апреля обновило карантинные зоны. В «красной» зоне остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.