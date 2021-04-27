Макрон и Путин поговорили об Украине. Фото:

https://racurs.ua/n153828-makron-i-putin-pogovorili-ob-ukraine-detali-razgovora.html

Ракурс

Президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин поговорили об Украине.

Макрон призвал главу РФ отвести войска и тяжелое вооружение от украинской границы и соблюдать режим прекращения огня на Донбассе. Также французский лидер призвал возобновить диалог с украинскими властями. Об этом 27 апреля сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Кроме того, Макрон выразил Путину обеспокоенность по поводу состояния здоровья заключенного российского оппозиционера Алексея Навального. Президент Франции требует уважать права этого политика. Также он поддержал европейских партнеров в связи с высылкой Россией дипломатов Италии и Чехии.

Кремль тем временем обнародовал свою версию разговора. Там заявили, что Путин в очередной раз обвинил Украину в «провокациях». Глава страны-агрессора заявил Макрону, что именно Киев якобы обостряет ситуацию на линии соприкосновения. Москва вновь требует прямого диалога Украины с ОРДЛО.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация на украинской границе является неприемлемой, а Россия должна провести деэскалацию. Он добавил, что сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и недопустимы.

Источник: Le Figaro