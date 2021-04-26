Турция. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153827-lokdaun-v-turcii-kakie-ogranicheniya-vvodit-strana.html

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Локдаун в Турции вводят с 28 апреля по 17 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

До этого там уже усиливали карантин, однако существенно уменьшить количество новых случаев не удалось. О введении локдауна сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении.

Сообщается, что отныне в Турции прекратят работу все предприятия, кроме тех, которые включили в перечень Министерства внутренних дел. Поездки между городами можно будет осуществлять только при наличии разрешения, а междугородный общественный транспорт будет работать с 50% заполнением.

Обучение прекратят во всех учреждениях, в том числе и в детских садах. Все очные экзамены будут отменены на время полного локдауна. В воскресенье не будут работать рынки, а в остальные дни они будут работать только в определенные разрешенные часы.

Чтобы процесс приносил желаемые результаты, правила должны строго соблюдаться, и злоупотребление мерами недопустимо, — подчеркнул Эрдоган.



Отметим, что эти меры Турция вводит в дополнение к тем, которые ввели с 14 апреля. Тогда в стране установили ночной комендантский час с 21.00 до 5.00, а на выходных ограничили выход на улицу.

Напомним, ранее мы сообщали, что правила въезда для иностранных туристов в Турцию изменили. Отныне, кроме отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, путешественники перед приездом в страну должны заполнить обязательную электронную анкету. Это требование начинает действовать с 15 марта. Бланк следует заполнить на официальном сайте Министерство здравоохранения Турции в течение 72 часов перед поездкой.