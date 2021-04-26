Арестович. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/n153826-arestovich-zablokiroval-proezd-pojarnym-geroicheskoy-parkovkoy-video.html

Ракурс

Алексей Арестович, советник главы Офиса Зеленского, «прославился» героической парковкой. Он припарковал свое авто возле ЖК «Амурский» в Киеве таким образом, что во время учений машина пожарных не могла проехать.

Учения проводились на улице Ломоносова в Голосеевском районе столицы. Об этом стало известно из выпуска на YouTube.

Сообщается, что спецмашины пожарных должны были проехать через дворы к месту условного возгорания, но «застряли» из-за неправильно припаркованных авто. Одним из нарушителей оказался советник главы ОП Алексей Арестович — проезд спецтранспорту преградил его белый внедорожник.

Когда советник Ермака вышел на улицу и начал перепарковывать машину, то на камеру признался в нарушении, и заявил, что всегда оставляет специальную табличку с номером. В то же время, когда его упрекнули в том, что подобная халатность могла стоить людям жизней, Арестович обвинил журналистов в попытке раздуть скандал.

Вы выжимаете детский скандал такой просто на ровном месте. Что вы хотите достичь, чтобы я что подтвердил? Что я за то, чтобы люди сгорали в квартирах или как? Я уже сказал, что я не прав, что я поступил плохо, обычно так не делаю, потому что я знаю, что такие ситуации существуют, у меня для этого есть табличка, но у меня были обстоятельства. Вы считаете, что этого недостаточно?, — добавил Арестович.

Напомним, ранее мы сообщали, что Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в парламенте, стал героем парковки и припарковался под светофором на пешеходном переходе неподалеку от Офиса президента в Киеве. На соответствующее правонарушение отреагировала полиция.