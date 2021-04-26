Арестович. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n153826-arestovych-zablokuvav-proyizd-pojejnykam-geroyichnym-parkuvannyam-video.html

Ракурс

Олексій Арестович, радник голови Офісу Зеленського, «прославився» героїчним паркуванням. Він припаркував своє авто біля ЖК «Амурський» у Києві в такий спосіб, що під час навчань машина пожежників не могла проїхати.

Навчання проводилися на вулиці Ломоносова в Голосіївському районі столиці. Про це стало відомо з випуску на YouTube.

Повідомляється, що спецмашини пожежників повинні були проїхати через двори до місця умовної пожежі, але «застрягли» через неправильно припарковані авто. Одним із порушників виявився радник глави ОП Олексій Арестович — проїзд спецтранспорту затулив його білий позашляховик.

Коли радник Єрмака вийшов на вулицю й почав перепаркуватися, то на камеру зізнався в порушенні, і заявив, що завжди залишає спеціальну табличку з номером. Водночас коли його звинуватили в тому, що подібна недбалість могла коштувати людям життів, Арестович звинуватив журналістів у спробі роздути скандал.

Ви вичавлюєте дитячий скандал просто на рівному місці. Чого ви хочете досягти, щоби я що підтвердив? Що я за те, щоби люди згорали у квартирах або що? Я вже сказав, що я був не правий, що я вчинив погано, зазвичай так не роблю, тому що я знаю, що такі ситуації існують, у мене для цього є табличка, але в мене були обставини. Ви вважаєте, що цього недостатньо?, — додав Арестович.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Давид Арахамія, глава фракції «Слуга народу» в парламенті, став героєм паркування та припаркувався під світлофором на пішохідному переході неподалік від Офісу президента в Києві. На відповідне правопорушення відреагувала поліція.