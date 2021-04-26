День дизайну і святителя Мартина Сповідника, фото:alexsemenchenko

https://racurs.ua/ua/n153820-27-kvitnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-dyzaynu-i-svyatytelya-martyna-spovidnyka.html

Ракурс

Щорічно 27 квітня дизайнери всього світу відзначають своє професійне свято — Всесвітній день дизайну.

Історія появи цього свята починається 1995 року. Саме в цей рік віце-президент International Council of Design Кім Паулсен розробив концепцію свята та вирішив приурочити його до дня заснування Icograda (Міжнародної ради з дизайну), створеного 27 квітня 1963 року.

Відтоді щороку Icograda задає головну тему для Дня дизайну.

Також 27 квітня відзначають Всесвітній день тапіра. Хто був ініціатором свята, невідомо, але точно відомо, що перший Всесвітній день тапіра відзначили у 2008 році. Свято створене для поширення інформації про цих дивних тварин, які знаходяться під загрозою зникнення, та заради їхнього захисту.

Тапір нагадує свиню, з коротким чіпким носом, схожим на хобот. Основними ворогами тапірів є люди. Браконьєри вбивають їх заради м’яса і шкіри. Сьогодні чотири з п’яти видів тапірів занесено в список тварин, яким загрожує вимирання.

Православна церква 27 квітня вшановує пам’ять святителя Мартина Сповідника, який був обраний папою Римським у 649 році.

У народі день назвали Мартин Лисогін. Цього дня було заведено полювати на лисиць. Також на Мартина Лисогіна виявляли повагу ворону, якого наші предки вважали мудрим і віщим птахом.

День також вважався вдалим для оглядин і сватання — щоб шлях молодих був легким, як пташине крило.



Іменини 27 квітня: Мартина, Антона, Івана, Валентина і Олександра.

Визначні події, які відбулися 27 квітня у світовій історії та історії України:

У 1986 році почалася евакуація населення міста Прип’ять внаслідок Чорнобильської аварії. За три години з міста були вивезені всі 40 тис. його жителів.

У 1995 році заснували Державне казначейство України.

У 2010 році Верховна Рада ратифікувала угоду про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Україні до 2042 року в обмін на зниження ціни на газ.

У 1521 році на Філіппінах аборигени вбили португальського мореплавця Магеллана.

У 1865 році сталась найбільша корабельна аварія в історії людства. На річці Міссісіпі поблизу Мемфіса внаслідок вибуху парового котла затонув колісний пароплав «Султанша», який віз на північ звільнених полонених солдат. Загинули 1 тис. 653 особи.

27 квітня народилися: