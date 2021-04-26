Дельфін. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n153825-nezvychaynyy-sposib-poryatunku-ridkisnyh-delfiniv-vygadaly-v-noviy-zelandiyi-foto.html

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Дельфіни Мауї, які знаходяться на межі вимирання, можуть бути врятовані захисниками природи.

Всесвітній фонд дикої природи Нової Зеландії, уряд, вчені та інженери об'єднали свої зусилля, щоби розробити дрон, здатний відстежувати цих рідкісних тварин. Про це повідомляє Al Jazeera.





Повідомляється, що біля західного узбережжя Нової Зеландії залишилося всього 63 дельфіни Мауї. Експерти сподіваються, що розвиток нових технологій допоможе врятувати незвичайних ссавців.





До цього вчені встановили, що літаки та човни занадто затратні й неефективні, оскільки вони не можуть збирати інформацію про тварин у зимові місяці через суворі погодні умови та бурхливе море. Натомість дрони є дешевшою та безпечнішою альтернативою, яка не становить загрози для людей та екосистем, а також може надавати більшу кількість інформації.





Під час польотів дрон збиратиме дані про середовище проживання, розмірі популяції та поведінку дельфінів. Апаратура може відрізняти дельфінів Мауї від інших видів із точністю понад 90%. Літаючи на висоті 120 м із камерою з 50-кратним оптичним зумом, апарат може знімати до шести годин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чорні дельфіни викинулися на берег у Новій Зеландії. Кілька десятків тварин загинули на косі Фаруелл, де неодноразово фіксували випадки масової загибелі їхніх найближчих родичів. Мертву зграю з 49 гринд було виявлено в понеділок, 22 лютого, приблизно за 90 км на північ від туристичного міста Нельсон на Південному острові.