Дельфин. Фото: BBC

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Дельфины Мауи, которые находятся на грани вымирания, могут быть спасены защитниками природы.

Всемирный фонд дикой природы Новой Зеландии, правительство, ученые и инженеры объединили свои усилия, чтобы разработать дрон, способный отслеживать этих редких животных. Об этом сообщает Al Jazeera.



Сообщается, что у западного побережья Новой Зеландии осталось всего 63 дельфины Мауи. Эксперты надеются, что развитие новых технологий поможет спасти необычных млекопитающих.

До этого ученые установили, что самолеты и лодки слишком затратны и неэффективны, поскольку они не могут собирать информацию о животных в зимние месяцы из-за суровых погодных условий и бушующего моря. В то же время дроны являются гораздо более дешевой и безопасной альтернативой, которая не представляет угрозы для людей и экосистем, а также может предоставлять большее количество информации.

Во время полетов дрон будет собирать данные о среде обитания, размере популяции и поведении дельфинов. Аппаратура может отличать дельфинов Мауи от других видов с точностью более 90%. Летая на высоте 120 м с камерой с 50-кратным оптическим зумом, аппарат может снимать до шести часов.

Напомним, ранее мы сообщали, что черные дельфины выбросились на берег в Новой Зеландии. Несколько десятков животных погибли на косе Фаруэлл, где неоднократно фиксировали случаи массовой гибели их ближайших родственников. Мертвую стаю из 49 гринд обнаружили в понедельник, 22 февраля, примерно в 90 км к северу от туристического города Нельсон на Южном острове.