Взрывы складов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n153824-rossiyane-mogli-podorvat-sklady-v-chehii-chtoby-lishit-ukrainu-vozmojnosti-pokupat-orujie.html

Ракурс

Взрывы на складах в Чехии могли быть частью долгосрочной операции российского ГРУ против Украины.

Журналисты-расследователи Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt установили, что россияне пытались лишить Украину возможности приобретать оружие и боеприпасы в Чехии для защиты от российских войск. Об этом говорится в новом расследовании.

Сообщается, что чешская полиция и спецслужбы считают, что целью нападения во Врбетице были склады боеприпасов, на которых якобы должно было храниться оружие для Украины. В частности, нападение было направлено на товары болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, которые могли быть экспортированы в Украине во время конфликта с Россией.

Журналисты установили, что в июле 2014 года ГРУ начало координировать атаки на востоке Украины, включая диверсионные действия подразделения 29155. Телефонные записи членов подразделения 29155 показывают, что в течение 2014 и 2015 они активно общались с российскими офицерами, а также с местными командирами боевиков на Донбассе.

Члены группы 29155 действовали в то время как в Чехии, так и в Болгарии — действия подразделения были направлены на болгарского торговца Эмилиана Гебрева и его компанию EMCО. Публично заявленной целью агентов ГРУ Чепиги и Мишкина было посещение склада боеприпасов во Врбетице, они заранее заказали оружие как покупатели. Они использовали фиктивные паспорта на фамилии Табаров и Попа.

Bellingcat и Respekt попытались выяснить, кем были люди, которые проявили интерес к товарам болгарского торговца Гебрева. Однако компания Imex Group заявила, что не может уточнить это из-за длительного расследования и запрета прокуратуры на предоставление информации.

Только когда закупка оружия не удалась, руководство ГРУ смогло перейти к насильственным действиям. Вскоре после того, как Гебрев отказался от продажи, шесть членов подразделения 29155 забронировали рейсы в Чехии и соседних стран, — заявляют расследователи.



До этого Гебрев отрицал, что боеприпасы, уничтоженные в результате взрывов в Чехии в 2014 году, предназначались для реэкспорта в Украину. При этом Гебрева в прошлом дважды пытались отравить, после чего болгарская прокуратура обвинила трех россиян в покушении на него в 2015 году с использованием вещества, очень похожего на «Новичок».

Напомним, ранее мы сообщали, что ГРУ России причастно к взрывам на складах в Болгарии — по расследованию болгарской службы «Радио Свобода» и Bellingcat, сотрудники Главного разведуправления страны-агрессора находились на территории Болгарии во время серии взрывов на военных складах в 2014—2015 годах.