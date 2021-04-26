Диплом. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n153823-sjeg-diplom-v-znak-protesta-uchenyy-iniciiroval-fleshmob-iz-za-dissertacii-kivy-foto.html

Ракурс

Илья Кива, народный депутат от ОПЗЖ, сегодня, 26 апреля, успешно защитил кандидатскую диссертацию, несмотря на многочисленные протесты со стороны научного общества и общественных активистов.

Из-за этого один из ученых сжег свой диплом кандидата наук и призвал к протесту научное сообщество. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.







По словам кандидата медицинских наук Александра Ябчанка, факт того, что Кива смог защитить кандидатскую диссертацию, дискредитирует звание кандидата наук.

Призываю других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью. Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками, — заявил ученый.



В соцсетях мужчину поддержали и были поражены его смелости.









Напомним, ранее мы сообщали, что Илья Кива успешно защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. За это проголосовали все 13 членов комиссии. Народный депутат от ОПЗЖ после защиты заявил, что «сегодня научное сообщество стало сильнее».

Во время защиты кандидатской диссертации вход в аудиторию блокировали трое мужчин в черной одежде — Кива отметил, что это «студенты или аспиранты». Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали его от журналистов.