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Ракурс
Диплом. Фото: FAcebook

Спалив диплом на знак протесту — науковець ініціював флешмоб через дисертацію Киви (ФОТО)

26 кві 2021, 20:22
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Ілля Кива, народний депутат від ОПЗЖ, сьогодні, 26 квітня, успішно захистив кандидатську дисертацію, попри численні протести з боку наукового товариства та громадських активістів.

Через це один із науковців спалив свій диплом кандидата наук та закликав до протесту наукову спільноту. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Допис науковця. Фото: Facebook

Спалення диплому. Фото: Facebook
За словами кандидата медичних наук Олександра Ябчанка, факт того, що Кива зміг захистити кандидатську дисертацію, дискредитує звання кандидата наук.

Закликаю інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно й не йти на компроміси із совістю. Лише так у нас може з’явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками, — заявив науковець.

В соцмережах чоловіка підтримали та були вражені його сміливості.

Реакція соцмереж. Фото: Facebook


Реакція соцмереж. Фото: Facebook
Реакція соцмереж. Фото: Facebook
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ілля Кива успішно захистив дисертацію та став кандидатом наук із державного управління. За це проголосували всі 13 членів комісії. Народний депутат від ОПЗЖ після захисту заявив, «сьогодні наукова спільнота стала сильнішою».

Під час захисту кандидатської дисертації вхід до аудиторії блокували троє чоловіків у чорному одязі — Кива зазначив, що це «студенти чи аспіранти». Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню й оберігали його від журналістів.

Джерело: Ракурс


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