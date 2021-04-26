Диплом. Фото: FAcebook

https://racurs.ua/ua/n153823-spalyv-dyplom-na-znak-protestu-naukovec-iniciuvav-fleshmob-cherez-dysertaciu-kyvy-foto.html

Ракурс

Ілля Кива, народний депутат від ОПЗЖ, сьогодні, 26 квітня, успішно захистив кандидатську дисертацію, попри численні протести з боку наукового товариства та громадських активістів.

Через це один із науковців спалив свій диплом кандидата наук та закликав до протесту наукову спільноту. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.



За словами кандидата медичних наук Олександра Ябчанка, факт того, що Кива зміг захистити кандидатську дисертацію, дискредитує звання кандидата наук.

Закликаю інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно й не йти на компроміси із совістю. Лише так у нас може з’явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками, — заявив науковець.

В соцмережах чоловіка підтримали та були вражені його сміливості.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ілля Кива успішно захистив дисертацію та став кандидатом наук із державного управління. За це проголосували всі 13 членів комісії. Народний депутат від ОПЗЖ після захисту заявив, «сьогодні наукова спільнота стала сильнішою».

Під час захисту кандидатської дисертації вхід до аудиторії блокували троє чоловіків у чорному одязі — Кива зазначив, що це «студенти чи аспіранти». Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню й оберігали його від журналістів.