Вибухи складів. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n153824-rosiyany-mogly-pidirvaty-sklady-v-chehiyi-schoby-pozbavyty-ukrayinu-mojlyvosti-kupuvaty-zbrou.html

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Вибухи на складах у Чехії могли бути частиною довгострокової операції російського ГРУ проти України.

Журналісти-розслідувачі Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і Respekt встановили, що росіяни намагалися позбавити Україну можливості купувати зброю та боєприпаси в Чехії для захисту від російських військ. Про це йдеться в новому розслідуванні.

Повідомляється, що чеська поліція і спецслужби вважають, що метою нападу у Врбетице були склади боєприпасів, на яких нібито повинна була зберігатися зброя для України. Зокрема, напад був спрямований на товари болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева, які могли бути експортовані в Україну під час конфлікту з Росією.

Журналісти встановили, що в липні 2014 року ГРУ почало координувати атаки на сході України, включаючи диверсійні дії підрозділу 29155. Телефонні записи членів підрозділу 29155 показують, що протягом 2014 та 2015 років вони активно спілкувалися з російськими офіцерами, а також із місцевими командирами бойовиків на Донбасі.

Члени групи 29155 діяли в той час як у Чехії, так і в Болгарії — дії підрозділу були спрямовані на болгарського торговця Еміліана Гебрева і його компанію EMCО. Публічно заявленою метою агентів ГРУ Чепіги та Мішкіна було відвідування складу боєприпасів у Врбетице, де вони заздалегідь замовили зброю як покупці. Вони використовували фіктивні паспорти на прізвища Табаров і Попа.

Bellingcat і Respekt спробували з’ясувати, хто були люди, які проявили цікавість до товарів болгарського торговця Гебрева. Однак компанія Imex Group заявила, що не може уточнити це через тривале розслідування й заборону прокуратури на надання інформації.

Тільки коли закупівля зброї не вдалася, керівництво ГРУ могло перейти до насильницьких дій. Незабаром після того, як Гебрев відмовився від продажу, шість членів підрозділу 29155 забронювали рейси до Чеської Республіки й сусідніх країн, — заявляють розслідувачі.



До цього Гебрев заперечив, що боєприпаси, знищені в результаті вибухів у Чехії у 2014 році, призначалися для реекспорту в Україну. При цьому Гебрева в минулому двічі намагалися отруїти, після чого болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян у замаху на нього у 2015 році з використанням речовини, дуже схожої на «Новичок».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ГРУ Росії причетне до вибухів на складах у Болгарії — згідно з розслідуванням болгарської служби «Радіо Свобода» та Bellingcat, співробітники Головного розвідуправління країни-агресора перебували на території Болгарії під час низки вибухів на військових складах у 2014−2015 роках.