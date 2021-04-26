День дизайна и святителя Мартина Исповедника, фото:alexsemenchenko

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Ракурс

Ежегодно 27 апреля дизайнеры всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Всемирный день дизайна.



История появления этого праздника начинается в 1995 году. Именно в этот год вице-президент International Council of Design Ким Паулсен разработал концепцию праздника и решил приурочить его ко дню основания Icograda (Международного совета по дизайну), созданного 27 апреля 1963 года.



С тех пор ежегодно Icograda задает главную тему для Дня дизайна.



Также 27 апреля отмечают Всемирный день тапира. Кто был инициатором праздника, неизвестно, но точно известно, что первый Всемирный день тапира отметили в 2008 году. Праздник создали для распространения информации об этих удивительных животных, которые находятся под угрозой исчезновения, и ради их защиты.



Тапир по форме напоминает свинью с коротким цепким носом, похожим на хобот. Основными врагами тапиров являются люди. Браконьеры убивают их ради мяса и кожи. Сегодня четыре из пяти видов тапиров занесены в список животных, которым грозит вымирание.



Православная церковь 27 апреля чтит память святителя Мартина Исповедника, который был избран папой Римским в 649 году.



В народе день назвали Мартин Лисогон. В этот день было принято охотиться на лис. Также на Мартина Лисогона проявляли уважение ворону, которого наши предки считали мудрой и вещей птицей.



День также считался удачным для смотрин и сватовства — чтобы путь молодых был легким, как птичье крыло.



Именины 27 апреля: Мартина, Антона, Ивана, Валентина и Александра.



Знаменательные события, которые произошли 27 апреля в мировой истории и истории Украины:

В 1986 году началась эвакуация населения города Припять в результате Чернобыльской аварии. За три часа из города были вывезены все 40 тыс. ч его жителей.

В 1995 году было основано Государственное казначейство Украины.

В 2010 году Верховная Рада ратифицировала соглашение о продлении пребывания российского Черноморского флота в Украине до 2042 года в обмен на снижение цены на газ.

В 1521 году на Филиппинах аборигены убили португальского мореплавателя Магеллана.

В 1865 году произошло крупнейшее кораблекрушение в истории человечества. На реке Миссисипи близ Мемфиса вследствие взрыва парового котла затонул колесный пароход «Султанша», который вез на север освобожденных пленных солдат. Погибли 1 тыс. 653 человека.

27 апреля родились: