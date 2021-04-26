Туреччина. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153827-lokdaun-u-turechchyni-yaki-obmejennya-zaprovadjuie-krayina.html

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Локдаун у Туреччині запроваджують із 28 квітня до 17 травня через погіршення ситуації з коронавірусом у країні.

До цього там уже посилювали карантин, однак суттєво зменшити кількість нових випадків не вдалося. Про запровадження локдауну повідомив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган у своєму звернені.

Повідомляється, що відтепер у Туреччині припинять роботу всі підприємства, окрім тих, які включили до переліку в Міністерстві внутрішніх справ. Поїздки між містами можна буде здійснювати лише за наявності дозволу, а міжміський громадський транспорт працюватиме з 50% заповненням.

Навчання припинять в усіх установах, зокрема й у дитсадках. Усі очні іспити будуть скасовані на час повного локдауну. У неділю не працюватимуть ринки, а в інші дні вони працюватимуть лише в певні дозволені години.

Щоби процес приносив бажані результати, правила повинні суворо дотримуватися, і зловживання заходами неприпустимо, — наголосив Ердоган.



Зауважимо, що ці заходи Туреччина вводить як доповнення до тих, які запровадили з 14 квітня. Тоді в країні встановили нічну комендантську годину з 21.00 до 5.00, а на вихідних обмежили вихід на вулицю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правила в’їзду для іноземних туристів у Туреччину посилено. Відтепер, окрім негативного ПЛР-тесту на COVID-19, мандрівники перед приїздом до країни мають заповнити обов’язкову електронну анкету. Ця вимога починає діяти з 15 березня. Бланк слід заповнити на офіційному сайті Міністерство охорони здоров’я Туреччини протягом 72 годин перед поїздкою.