Макрон та Путін поговорили про Україну. Фото: lenta.ru

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Президент Франції Еммануель Макрон та його російський колега Володимир Путін поговорили про Україну.

Макрон закликав главу РФ відвести війська й важке озброєння від українського кордону та дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі. Також французький лідер закликав відновити діалог з українською владою. Про це 27 квітня повідомляє Le Figaro із посиланням на Єлисейський палац.

Крім того, Макрон висловив Путіну стурбованість з приводу стану здоров’я ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Президент Франції вимагає поважати права цього політика. Також він підтримав європейських партнерів у зв’язку з висилкою Росією дипломатів Італії та Чехії.

Кремль тим часом оприлюднив свою версію розмови. Там заявили, що Путін вкотре звинуватив Україну в «провокаціях». Глава країни-агресора заявив Макрону, що саме Київ начебто загострює ситуацію на лінії зіткнення. Москва знову вимагає прямого діалогу України з ОРДЛО.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ситуація на українському кордоні є неприйнятною, а Росія мусить провести деескалацію. Він додав, що сьогоднішня ситуація й рівень напруженості на кордоні абсолютно контрпродуктивні й неприпустимі.

Джерело: Le Figaro