Підроблені довідки, неіснуючі виступи та крилаті цитати — як Кива ставав кандидатом наук, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n153831-pidrobleni-dovidky-neisnuuchi-vystupy-ta-krylati-cytaty-yak-kyva-stavav-kandydatom-nauk-video.html

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Нардеп Ілля Кива підробив довідки в дисертації, збрехав про участь у наукових конференціях. Журналісти встановили, що Кива у тексті наукової роботи посилається на участь у наукових конференціях Міжрегіональної академії управління персоналом у 2018—2019 роках, але такі виступи відсутні.

BIHUS info опублікував розслідування про наукову діяльність Іллі Киви. Данило Мокрик, з яким у Киви раніше відбувся конфлікт, прочитав всі його наукові роботи і 245 сторінок його дисертації. Мокрик дізнався, що Кива, ймовірно, сфальсифікував необхідні для захисту дисертації виступи на наукових конференціях.

У збірниках, в яких, згідно з інформацією в дисертації Киви, ці виступи мали бути опубліковані, їх немає — немає навіть зазначених у дисертації сторінок, на яких тексти цих виступів повинні були б бути.

Доктор наук Оксана Пархоменко, яка була координатором конференцій, на яких нібито виступав Кива заявила, що не пам’ятає, щоб Кива у них брав участь.

Англомовну статтю Іллі Киви, імовірно, переклали за допомогою автоматичного перекладача і не відредагували. BIHUS info наводить і кілька цитат з дисертації. Ось вони:

Україні потрібно вибірково та концептуально імплементувати підвалини трактатів консолідованої суспільно-поліцейської взаємодії; Де факто, Україною має бути визначено ценз демократично-гуманного державного устрою для стимуляції і рекультивації владно-ідейних підходів суспільно-правоохоронної взаємодії; На нашу думку, завдяки науковому вкладу Ю. Габермаса у розвиток теорії громадянського суспільства, наприкінці минулого століття, така теорія почала набувати чітко окресленої дискурсивної інтерпретації.

Наукові опоненти нардепа відмовилися говорити з журналістами.

Крім того, одна з довідок про те, що наукові ідеї Киви будуть застосовуватися на практиці, є підробленою — у ній був фальшивий підпис, а про ще одну, яка нібито була видана в Офісі генпрокурора, Ірина Венедіктова заявила, що документ є особистою позицією людини, яка її підписала.

Нагадаємо, що на захист дисертації Киви частину журналістів не пропустили, а сам нардеп різко та нецензурно висловлювався після закінчення процедури на адресу ЗМІ.

Джерело: BIHUS info