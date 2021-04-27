Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Выход из локдауна в Киеве — Кличко сообщил дату

Выход из локдауна в Киеве — Кличко сообщил дату

27 апр 2021, 11:19
999

Если ситуация с распространением коронавируса в Киеве не будет ухудшаться, власти столицы не исключает ослабление строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля.

В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева, состоящий из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Они примут решение с учетом эпидемиологической ситуации.

Кличко утверждает, что локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться.

Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди Пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных, — написал мэр в своих соцсетях.


«Ракурс» сообщал, что в «красной» зоне карантина пока находятся десять областей, девять — в «оранжевой», и в шести установлен «желтый» уровень. Следующим регионом, который переведут из «красной» в «желтую» зону, станет Киев.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине, но в девяти регионах за 25 апреля не сделали ни одной прививки. Всего за день в Украине сделали 1 тыс. 114 прививок.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров