Выход из локдауна в Киеве — Кличко сообщил дату

https://racurs.ua/n153842-vyhod-iz-lokdauna-v-kieve-klichko-soobschil-datu.html

Ракурс

Если ситуация с распространением коронавируса в Киеве не будет ухудшаться, власти столицы не исключает ослабление строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля.

В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева, состоящий из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Они примут решение с учетом эпидемиологической ситуации.

Кличко утверждает, что локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться.

Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди Пасхальные праздники. И у нас до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных, — написал мэр в своих соцсетях.



«Ракурс» сообщал, что в «красной» зоне карантина пока находятся десять областей, девять — в «оранжевой», и в шести установлен «желтый» уровень. Следующим регионом, который переведут из «красной» в «желтую» зону, станет Киев.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине, но в девяти регионах за 25 апреля не сделали ни одной прививки. Всего за день в Украине сделали 1 тыс. 114 прививок.