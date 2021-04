Ледяные облака могли согревать Марс в прошлом. Фото: ixbt.com

Ракурс

Ледяные облака могли согревать Марс в древности, считают американские ученые.

Исследователи считают, что в древности Красная планета хранила теплый и засушливый климат благодаря особым ледяным облакам, которые создавали парниковый эффект. Об этом заявляют ученые из Университета Чикаго и Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте, работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые применили глобальную климатическую модель, чтобы проверить способность «облачной теплицы» согревать планету, подобную Марсу. Они заявляют, если ледяной покров покрывал бы большую часть Марса, это бы создало поверхностную влажность, благоприятную для облаков на малой высоте, которые, как считается, несильно нагревают планеты или даже охлаждают, отражая солнечный свет. Отмечается, что даже небольшое количество облаков в атмосфере способно значительно повысить температуру, создавая парниковый эффект, подобный углекислому газу в атмосфере.

В используемой учеными модели «облачной теплицы» облака вели себя, на так как на планете Земля. В этой модели, как только воду переместить в атмосферу раннего Марса, она останется там достаточно долго — около года. Именно это создает условия для долгоживущих высотных облаков, а климат на планете будет засушливым.

Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences.