Крижані хмари могли зігрівали Марс у давнину, вважають американські вчені.

Дослідники вважають, що в давнину Червона планета зберігала теплий і посушливий клімат завдяки особливим крижаним хмарам, які створювали парниковий ефект. По це заявляють вчені з Університету Чикаго і Лабораторії реактивного руху при Каліфорнійському технологічному інституті, робота опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вчені застосували глобальну кліматичну модель, щоб перевірити здатність «хмарної теплиці» зігрівати планету, подібну Марсу. Науковці заявляють, якщо крижаний покрив покривав би більшу частину Марса, це створило поверхневу вологість, сприятливу для хмар на малій висоті, які, як вважається, несильно нагрівають планети або навіть охолоджують, відображаючи сонячне світло. Зазначається, що навіть невелика кількість хмар в атмосфері здатна значно підвищити температуру, створюючи парниковий ефект, подібний вуглекислого газу в атмосфері.

У використовуваній вченими моделі «хмарній теплиці» хмари поводили себе, на так як на планеті Земля. У цій моделі, як лише воду перемістити в атмосферу раннього Марса, вона залишиться там досить довго — близько року. Саме це створює умови для довгоживучих висотних хмар, а клімат на планеті буде посушливим.

Нагадаємо, глава американської компанії SpaceX Ілон Маск попередив майбутніх колонізаторів Марса про небезпеку місії. Він заявив, що першим людям, які полетять на Марс, потрібно готуватися померти не на Землі.

