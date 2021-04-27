В Киеве задержали чиновника полиции, который позволял работать ресторанам в локдаун, фото: ДБР

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В Киеве задержали сотрудника полиции, который требовал взятку у руководителей ресторанов и кафе за разрешение работать во время локдауна.



ГБР разоблачило заместителя начальника одного из районных управлений полиции, который вместо того, чтобы контролировать соблюдение карантина, зарабатывал на том, что за деньги «позволял» работу развлекательных заведений и заведений общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.



За неделю работы во время локдауна чиновник требовал у руководителей учреждений от пяти до 20 тыс. грн. За это он обещал не привлекать их к ответственности за нарушение норм карантина и не препятствовать работе учреждений.



Полицейского задержали на взятке в 13 тыс. грн, до этого следователи ГБР задокументировали получение им взятки в 25 тыс. грн.





Сейчас по месту работы задержанного чиновника и проводят обыски.



Против «предприимчивого» полицейского возбуждено уголовное дело по статье получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Прокуратура решает вопрос о сообщение задержанному о подозрении.



Взяточнику грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.