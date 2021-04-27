Собственные вакцины от коронавируса разрабатывает Украина – Степанов. Фото: Слово и дело

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Две вакцины от коронавируса разрабатывают в Украине, заявляет Министерство здравоохранения.

Ни один препарат еще не вышел на клиническую фазу испытаний, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала ICTV.

У нас есть два кандидата на вакцину. Последнее — это то, с чем мы ходили к президенту 22 октября… Они уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу. У нас есть еще одна научная разработка. Там другой формат, мы также считаем, что это может быть кандидат на вакцину, — сказал он.

Сейчас в Украине начали делать прививки второй дозой вакцины AstraZeneca. За прошедшие сутки, 26 апреля, четыре человека в Запорожской области получили вторую прививку, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Сейчас вторую дозу вакцины получили всего девять человек. При этом два человека получили одну дозу вакцины за рубежом, а еще трое были повторно привиты 8 апреля.

Всего за сутки вакцинировали 11 тыс. 100 человек, из которых 11 тыс. 96 — первой дозой. Вакцину Pfizer получили 3 тыс. 588 человек, Sinovac — 5 тыс. 602, AstraZeneca — 1 тыс. 896. С начала кампании первую дозу вакцины получили 539 тыс. 124 украинцы.

Напомним, Кабмин установил выплаты за смерть от вакцинации. В случае смерти лица в связи с вакцинацией от COVID-19 государство обязано выплатить членам семьи, родителям или иждивенцам умершего выплату, что составляет 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2021 года. Таким образом, выплата составит больше 1,7 млн грн.