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Ракурс
Тимошенко. Фото: Instagram

Тимошенко снова сменила образ (ФОТО)

27 апр 2021, 10:52
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Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», похвасталась новым ярким образом. 60-летняя нардеп поделилась черно-белым снимком, сделанным на улице Богдана Хмельницкого в Киеве.

На фото нардеп появилась в total black — стильном пальто с пуговицами, гольфе, юбке и в обуви на платформе и каблуках. Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram.

Новый образ Тимошенко. Фото: InstagramНеобычный лук Тимошенко дополнила очками в черной оправе и прической с ровными волосами — пучком, собранным на затылке. Отметим, что до этого она появлялась на публике с волнистыми волосами. В Instagram-аккаунте «Батькивщины» также появилось фото Тимошенко в новом образе. На нем лидер партии появилась в черном в Верховной Раде.

Новый образ Тимошенко. Фото: InstagramВ соцсети положительно откликнулись на новый образ политика.


«Это ваш лучший стиль», «Такая хорошенькая», «Очень помолодели с новым луком», «Красивая», «Вам и не нужны никакие фильтры» — пишут подписчики в комментариях.

Напомним, ранее политик поразила украинцев фотографиями без ретуши, которые она опубликовала в своем персональном аккаунте. В комментариях подписчики называли Тимошенко «красивой женщиной», а также положительно отзывались о ее новом образе.

Источник: Instagram

Источник: Ракурс


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