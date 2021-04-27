Тимошенко. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n153837-timoshenko-snova-smenila-obraz-foto.html

Ракурс

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», похвасталась новым ярким образом. 60-летняя нардеп поделилась черно-белым снимком, сделанным на улице Богдана Хмельницкого в Киеве.

На фото нардеп появилась в total black — стильном пальто с пуговицами, гольфе, юбке и в обуви на платформе и каблуках. Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram.



Необычный лук Тимошенко дополнила очками в черной оправе и прической с ровными волосами — пучком, собранным на затылке. Отметим, что до этого она появлялась на публике с волнистыми волосами. В Instagram-аккаунте «Батькивщины» также появилось фото Тимошенко в новом образе. На нем лидер партии появилась в черном в Верховной Раде.

В соцсети положительно откликнулись на новый образ политика.

«Это ваш лучший стиль», «Такая хорошенькая», «Очень помолодели с новым луком», «Красивая», «Вам и не нужны никакие фильтры» — пишут подписчики в комментариях.

Напомним, ранее политик поразила украинцев фотографиями без ретуши, которые она опубликовала в своем персональном аккаунте. В комментариях подписчики называли Тимошенко «красивой женщиной», а также положительно отзывались о ее новом образе.



Источник: Instagram