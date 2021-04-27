Тимошенко знову змінила образ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n153837-tymoshenko-znovu-zminyla-obraz-foto.htmlРакурс
Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», похизувалася новим яскравим образом. 60-річна нардеп поділилася чорно-білим знімком, зробленим на вулиці Богдана Хмельницького в Києві.
На фото нардеп з’явилася в total black — стильному пальті з ґудзиками, гольфі, спідниці та у взутті на платформі та підборах. Відповідне фото вона опублікувала
у своєму Instagram.
Незвичайний лук Тимошенко доповнила окулярами в чорній оправі та зачіскою з рівним волоссям — пучком, зібраним на потилиці. Зазначимо, що до цього вона з’являлася
на публіці з хвилястим волоссям. В Instagram-акаунті «Батьківщини» також з’явилося фото Тимошенко в новому образі. На ньому лідер партії постала в чорному
у Верховній Раді.
У соцмережі позитивно відгукнулися на новий образ політика.
«Це ваш кращий стиль», «Така гарненька», «Дуже помолодшали з новим луком», «Красива», «Вам і не потрібні ніякі фільтри!» — пишуть підписники в коментарях.
Нагадаємо, раніше політик вразила українців фотографіями без ретуші, які вона опублікувала у своєму персональному акаунті. У коментарях підписники називали Тимошенко «гарною жінкою»,
а також позитивно відгукувалися про її новий образ.
Джерело: Instagram